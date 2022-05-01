В Крыму устроили панику из-за заявления Гиркина об уничтожении путинского моста

В сети бурно отреагировали на заявление экс-командующего боевиками так называемой "ДНР" Игоря Гиркина, более известного по фамилии Стрелков. Он выразил уверенность в том, что Украина может уничтожить Крымский мост и имеет для этого все возможности.

Соответствующее видео Гиркин записал несколько дней назад. Это вызвало панику среди многих крымчан. Они спешно собирают вещи и покидают полуостров.

Комментаторы пишут, что выезжают из Крыма и ожидают нападения Украины. Жителей республики пугает тот факт, что президент РФ Владимир Путин ради парада снимет часть военных и техники с фронта, а ВСУ в это время пойдет в наступление. "К сожалению, с тем количеством оружия, которое дали американцы, подрыв моста – это только вопрос времени", – пишет одна из подписчиц.

Видео дня

Также крымчане боятся, что украинские военные начнут мстить за Мариуполь и не будут жалеть никого. Поэтому местные жители предлагают "ехать, пока есть еще возможность".

Пользователи сети уверены, что Россия уже проиграла войну и предлагают "договориться" с Украиной о возвращении Крыма в ее состав. В противовес этому некоторые комментаторы обвиняют РФ в том, что она не выполнила своих обещаний: "В 2014 году мы перешли на сторону России, которая обещала нас защитить. Теперь мы вынуждены бежать с полуострова. Россия должна нас обеспечить убежищем".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сценарий с ликвидацией Крымского моста вполне возможным.