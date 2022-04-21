Данилов: мы уничтожим Крымский мост, как только появится такая возможность
Уничтожение крейсера "Москва" может стать не последней тяжелой потерей для РФ. Защитники Украины, если будет возможность, нанесут удар по Крымскому мосту.
Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ в среду, 20 апреля. Отвечая на вопрос "можем ли мы рубануть по Крымскому мосту", с помощью которого оккупанты перебрасывают технику и вооружение, он не исключил такой возможности.
"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", – сказал Данилов.
Он также отметил, что в Харьковской, Донецкой и Луганской областях начались бои по всех линиях фронта. Однако большое наступление российских оккупантов на Донбассе еще не началось. Вражеская армия продолжает перебрасывать резервы.
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко недавно выразил уверенность, что наши защитники могут нанести ракетный удар по Крымскому мосту, а также по арсеналу оккупантов в Приднестровье.