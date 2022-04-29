Наступление РФ под Изюмом затормозилось, есть две возможных причины, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты затормозили наступление в направлении города Изюм в Харьковской области. По его словам, этому может быть несколько причин.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в пятницу, 29 апреля, Арестович отметил, что войска РФ ротируются или устали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Арестович добавил, что тактические действия на Изюмском направлении не прекратились, однако российские оккупанты прекратили давить. "Они (войска России. – Ред.) давить прекратили, скажем так... Поджимают, но не давят".

Видео дня

"Затормозилось российское наступление в районе Изюма, чего оно затормозилось – два варианта: первое, они ротируются, второе – устали и не наступают, просто пополняются, пока не наступают", – отметил советник главы ОП.

Он также рассказал, что Вооруженные силы Украины в течение дня продвинулись на север Харьковской области и освободители в несколько населенных пунктов. Накануне стало известно, что украинские защитники зачистили от рашистов поселок Момотово. Также был освобожден поселок Кутузовка, о чем стало известно со сводки Генерального штаба 28 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Изюмском направлении основные усилия враг сосредотачивается на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных сил Украины.