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В Херсонской и Николаевской областях оккупанты агитируют за "русский мир", обстреливая населенные пункты, – ОК "Юг"

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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В Херсонской и Николаевской областях оккупанты агитируют за 'русский мир', обстреливая населенные пункты, – ОК 'Юг'

Во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей оккупанты продолжают агитатировать местных жителей за "русский мир". В то же время они производят обстрелы по этим же городам и селам.

Об этом сообщили в ежедневном отчете Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South" в Facebook в пятницу, 22 апреля. Войска России готовят население к так называемым "референдумам".

Они распространяют фейки, что весь юг Украины уже якобы охвачен эйфорией встречи РФ.

"Между тем, по этим же населенным пунктам оккупанты постоянно производят артиллерийско-минометные обстрелы", – говорится в сообщении.

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В командовании также отметили, что украинские подразделения продолжают ведение боевых действий и наносят ракетно-артиллерийские удары по враждебным позициям. В течение 22 апреля было поражено семь целей, потери врага уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска заставляют украинцев участвовать в фейковых голосованиях за новые оккупационные местные власти. Во временно оккупированных населенных пунктах в Николаевской области им угрожают оружием.