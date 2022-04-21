Российские войска заставляют украинцев участвовать в фейковых голосованиях за новую оккупационную местную власть. Во временно оккупированных населенных пунктах в Николаевской области им угрожают оружием.

Об этом в среду, 20 апреля, сообщили на Facebook-странице Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South" по итогам 56-го дня российского вторжения в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации разведывательного подразделения ОК, в частности, такие "голосования" проходят в селах, расположенных вблизи административной границы с Херсонщиной.

"Оккупанты заставляют местное население под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную власть, лояльную к захватчикам", – говорится в сообщении.

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В то же время войска России продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям Николаева и области.

В командовании также сообщили, что общие потери путинской армии на юге Украины составили 34 оккупанта и семь единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты перенесли так называемый референдум на Херсонщине о создании квазиреспублики "ХНР" на будний день. Это означает, что захватчикам безразлично, сколько людей сможет вырваться в рабочий день на участок – результат предрешен.