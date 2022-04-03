В Харькове произошли новые обстрелы: оккупанты убили 7 человек, еще 34 – ранены

Оккупанты РФ вечером в воскресенье, 3 апреля обстреляли Слободской район Харькова. Вследствие обстрела погибли семь человек, еще 34 пострадали. Среди пострадавших – трое детей.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Как отмечается, были повреждены около десятка домов и троллейбусное депо.

Обстрелы произошли около 18 часов в воскресенье. Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил об угрозе ракетных ударов в Лозовской общине, в связи с чем рекомендовал планируется эвакуация жителей в направлении Полтавщины.

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По его словам, в настоящее время "горячее всего" в Изюмском направлении, где ВСУ ведут активные бои с оккупантами. В районе Изюма 3 апреля Воздушные силы ВСУ сбили вражеский бомбардировщик Су-34 – пилота взяли в плен.

Глава ОВА добавил, что Харьковская область получила более 600 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания от Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили, что под Харьковом практически полностью уничтожена мотострелковая рота оккупантов. Кроме того, десятки российских солдат отказались воевать против Украины.

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