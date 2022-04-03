Под Харьковом ВСУ почти полностью уничтожили мотострелковую роту россиян, также десятки солдат Путина отказались воевать – Генштаб

Под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту из состава 59-го танкового полка РФ. Ликвидировано более 80% личного состава этого подразделения.

Из-за безумных потерь российские контрактники разрывают контракты и бегут из путинской армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. Установлено, что потери указанного подразделения составили почти 80 процентов личного состава", - констатировали в Генштабе.

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Безумные потери, которые несет путинская армия в Украине, приводят к массовому саботажу со стороны контрактников. Так, после разгрома в Украине, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне и собираются уволиться.

Также в Генштабе сообщили о ликвидации ВСУ заместителя командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковника Виталия Слабцова.

В целом в течение последних суток Генштаб фиксирует вывод подразделений путинской армии из-под города Сумы. Украинское командование предполагает, что это может свидетельствовать о провале планов по захвату этой части Украины и принятое противником решение отказаться от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.

"На Сиеверщине завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Любой контроль, в том числе и радиационный, пограничниками Республики Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество", - констатируют в Генштабе.

Вместе с тем, на Слобожанском направлении за день особых изменений ситуации не произошло.

Вместо этого зашевелился враг на Донетчине.

"На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей", - отмечают в ГШ ВСУ.

Вместе с тем, военное командование Украины повсеместно фиксирует многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершенные российскими оккупантами. Доказательства пыток, убийств, грабежей и издевательств над мирными украинцами документируются - и лягут в основу предстоящего приговора трибунала для Путина и остальных преступников из РФ.

"Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные институции. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо", - заверили защитники Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия понесла тяжелые потери на одном из направлений на Востоке.

Всего же с начала вторжения потери России в войне с Украиной составляют 17,7 тыс. человек: уничтожены 625 танков и 143 самолета.

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