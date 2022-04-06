В ЕС готовы предоставить убежище российским солдатам, которые сложат оружие и не будут воевать против Украины

Европейский Союз призвал российских военных сложить оружие и перестать убивать украинцев. При этом те солдаты Кремля, которые откажутся подчиняться приказам и добровольно сдадутся ВСУ, смогут рассчитывать на убежище в странах ЕС.

Об этом сообщил глава Европейского Союза Шарль Мишель во время обращения к военным РФ с трибуны Европарламента. Он отметил, что оккупанты должны покинуть поле боя, если они не хотят быть преступниками.

Мишель добавил, что уже сейчас некоторые депутаты предлагают организовать систему предоставления убежища военным РФ. "На мой взгляд, это ценная идея, которую следует реализовать", – подчеркивает глава ЕС.

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"Если вы не хотите быть частью убийств ваших украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступниками, бросьте ваше оружие, прекратите сражаться, оставьте поле боя", – обратился чиновник к военным Кремлям. Слова Мишеля встретили аплодисментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские власти готовы платить вознаграждение российским солдатам, которые будут добровольно сдаваться в плен и передавать ВСУ свое оружие и технику.