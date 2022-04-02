В Беларуси заметили большую колонну с комплексами С-300, которая двигается в сторону Украины. Видео

В Беларуси заметили передвижение белорусской военной техники, в составе которой были ракетные комплексы С-300. Ее засняли на трассе Р-23.

Об этом сообщает белорусский ресурс MotolkoHelp. Колонна двигалась в направлении Слуцка в сторону границы с Украиной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Всего в колонне насчитали около 50 единиц военной техники.

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Также замечена еще одна колонна военной техники, которая двигалась возле развязки трасс М1 и Р-23 в Минском районе.

Отметим, что Слуцк расположен примерно в 140 км от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия вывезла часть войск из района Чернобыля на территорию Беларуси. Оккупанты сосредоточились в Полесском радиационном заповеднике.

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