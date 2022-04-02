Россия вывела в Беларусь часть войск, оккупанты сосредоточились в радиационном заповеднике, – Генштаб

Россия вывезла часть войск из района Чернобыля на территорию Беларуси. Оккупанты сосредоточились в Полесском радиационном заповеднике.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook в сводке в ночь на 2 апреля. Речь идет об отдельных подразделениях 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и о 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

"По имеющимся данным, отводимые в Беларусь подразделения вооруженных сил РФ сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина", – сказано в сообщении.

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По данным Генштаба, российские оккупанты проводят перегруппировку с целью дальнейшего наступления. В частности, враг перебрасывает дополнительные силы в Белгородскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно была зафиксирована первая смерть российского оккупанта от лучевой болезни после вторжения армии РФ в Чернобыльскую зону отчуждения. В белорусский город Гомель госпитализировали почти 100 вражеских солдат, они в состоянии разной степени тяжести.

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