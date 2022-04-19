Украинского защитника спасли от смерти во время вражеских обстрелов телефон и боевой жетон. Видео

Украинскому военному во время обстрелов спасли жизнь телефон и боевой жетон. Вражеская пуля застряла в предметах, находившихся в кармане солдата, не задев его тело.

Поврежденный телефон и жетон показали на видео, опубликованном в Telegram главой Николаевской ОГА (ОВА) Виталием Кимом. Свою историю военный рассказал на камеру, сидя в окопе под звуки взрывов.

"Единственное, что спасло мою жизнь, – это телефон за 20 тыс. и жетон, который мне выдали", – отметил украинский защитник.

Напомним: ранее Ким сообщил о стрельбе между российскими войсками, произошедшей 16 апреля в городе Новая Каховка Херсонской области. Скорее всего, в ней участвовали боевики из ОРДЛО и росгвардейцы. О причинах конфликта между солдатами страны-агрессора ничего не известно.

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Глава ОВА добавил, что россияне, согласившиеся воевать в Украине, – мародеры и падаль. "Они мародерят, даже не доехав, у себя в частях. Кроме того, у них начались массовые аресты и чистки. Ищут виновных", – отметил Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали филигранную работу по уничтожению техники захватчиков на востоке Украины. Защитники еще раз доказали, что сейчас им нет равных в уничтожении российских оккупантов, ступивших на их родную землю. Врага они находят и ликвидируют в любом "тайнике".