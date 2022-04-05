Украинских женщин-военнослужащих в плену раздевали и обрезали волосы: вскрылась страшная правда о пытках

Российские оккупанты пытали пленных украинских военных, находившихся у них в плену. В частности, через страшные пытки и унижения прошли 15 украинских женщин из ВСУ, которых Украина освободила из плена в рамках обмена 1 апреля.

Украинок оккупанты раздевали, унижали и обрезали им волосы. О шокирующих фактах, о которых рассказали освобожденные из плена пленницы, сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она поделилась новыми свидетельствами нарушений Россией Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

"Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению. Их вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в Брянске (РФ), где женщины подвергались пыткам и угрозам. Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально", - констатировала Денисова.

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Пленных украинок также заставляли участвовать в съемках пропагандистских видео. У них требовали переходить на русский язык.

"Такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Они всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и интереса публики", - напомнила украинский омбудсмен.

Она призвала международные институты, в частности, Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, отреагировать на очередное проявление игнорирования Россией международных конвенций, права и принципов человечности и ведения войны .

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 апреля в Запорожской области прошел обмен пленными. Украина вернула 86 своих попавших в плен военнослужащих. Среди них было 15 женщин, служащих в ВСУ.

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