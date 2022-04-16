Украинские зенитчики сбили 7 вражеских целей: удалось "приземлить" самолет и вертолет

Российские оккупанты снизили активность в воздушном пространстве Украины. Тем не менее, в течение 15 апреля нашим зенитно-ракетным подразделениям удалось сбить 7 вражеских целей.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook, враги начали наносить удары баллистическими и крыльями ракетами дистанционно. Но это не спасло их от очередных потерь.

"15 апреля зенитно-ракетным подразделениям Воздушных сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет, один вертолет, три беспилотных летательных аппарата, две крылатые ракеты", – сказано в сводке.

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В течение суток наша ударная авиация под прикрытием истребителей совершила около 10 успешных авианалетов на позиции оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 51 день полномасштабной войны в Украине было ликвидировано около 20 000 российских оккупантов. Враг продолжает терять боевую технику, лишившись, в частности, почти 2 000 бронированных машин, свыше 750 танков, более 300 самолетов и вертолетов.