Украинские защитники 'отминусовали' вражеский танк с помощью ПТРК 'Стугна'. Видео

Защитники Украины продемонстрировали точный удар из "Стугны" по технике оккупантов. Этот украинский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) второго поколения за войну помог уничтожить не один десяток вооружений и средств передвижения ВС РФ.

В этот раз военные показали, как ликвидировали очередной российский танк. Видео распространил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"ПТРК "Стугна" наших воинов минусует российский танк. Доброе утро, Украина", – прокомментировал чиновник.

Видео дня

На кадрах не заметно Героя-оператора противотанкового комплекса, но видно, как он с помощью пульта дистанционного управления наводит ракету на танк оккупантов. После пуска та точно попадает в цель, выводя из строя вражескую технику.

Напомним, что ПТРК "Стугна" принадлежит разработке киевского конструкторского бюро "Луч". Комплекс полуавтоматический, управляется системой наводки по лазерному лучу. Он позволяет вести огонь ракетами калибра 130 миллиметров с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять "Стугной" дистанционно с пульта, который выносится на расстояние до 50 метров.

Ранее бойцы 81-й ОАэМБр Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали очередную единицу российской бронетанковой техники вместе с экипажем. Точный выстрел произвели с помощью расчета противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области воины зенитно-ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ сбили российский СУ-34. Самолет оккупантов пытался атаковать Николаев.