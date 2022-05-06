Украинские воины приземлили очередной российский 'Орлан-10'. Фото

Украинские защитники продолжают "ослеплять" российских фашистов, уничтожая их беспилотники, предназначенные для ведения наблюдения. Очередной российский "Орлан-10" уничтожили бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Об этом воины княжеской бригады сообщили на своей официальной странице в Facebook. Они также обнародовали фото сбитого вражеского дрона-разведчика.

"Очевидно, не удачный день сегодня у сброда российской федерации.

Не суждено было больше вести разведку и корректировать огонь артиллерии враждебному "Орлану-10", а все потому, что воины княжеской бригады его уничтожили", – говорится в сообщении.

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Отметим, что "Орлан-10" – это российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Его стоимость составляет около 100 тысяч долларов.

Беспилотник оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов, может подниматься на высоту до 5 км и в автономном режиме улетать от пульта управления до 600 км. Орлан-10 летает со скоростью до 150 км/ч и может находиться в воздухе до 18 часов.

С его помощью россияне корректируют артиллерийский огонь, проводят радиоразведку.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники точным выстрелом уничтожили вражескую гаубицу САУ 2С19 МСТА-С. Утилизировали технику кафиров бойцы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.