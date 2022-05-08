Украинские бойцы за неделю на Донбассе более 70 раз отражали атаки россиян: уничтожено 67 танков и 2 самолета

За неделю, которая подходит к концу, Вооруженные силы Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 71 вражескую атаку. В воскресенье, 8 мая, отпор российским оккупантам дали шесть раз.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что сегодня наши защитники нанесли противнику значительные потери.

За сутки воины ВСУ уничтожили вражеских 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и пять единиц автомобильной техники противника, в том числе один топливозаправщик.

Кроме того, в небе над украинским Донбассом подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника войск РФ типа "Орлан-10".

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Всего за неделю в Донецкой и Луганской областях нашими воинам были превращены в металлолом 67 танков россиян, 26 артиллерийских систем, из них семь – реактивные системы залпового огня.

Также украинские защитники уничтожили 110 единиц боевой бронированной техники врага, пять специальных бронированных автомобилей, четыре единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники врага.

Подразделения ПВО, защищая украинское небо, сбили два самолета, один вертолет, одну крылатую ракету и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты снова понесли большие потери в боях с ВСУ на востоке Украины. Было ликвидировано 190 захватчиков в сутки.