На востоке Украины защитники уничтожили около 200 оккупантов и 15 вражеских танков

Российские оккупанты снова понесли большие потери в боях с ВСУ на востоке Украины. К "200-м" путинским солдатам добавилось еще 190 новеньких.

Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили немало военной техники РФ. Об этом вечером в воскресенье сообщило в Facebook командование оперативно-тактической группировки "Восток".

По состоянию на 21:00 бои продолжались, но с начала суток защитники Донбасса уже отбили четыре атаки врага.

На востоке Украины за день оккупанты лишились:

- личного состава – до 190 человек;

- танков – 15 единиц;

- БМП – 12;

Видео дня

- БТР – 12;

- ББМ – 1;

- МТЛБ – 1;

- минометных расчетов – 1;

- АТТ – 6;

- топливозаправщиков – 1;

- БПЛА – 2.

Как писал OBOZREVATEL, Одесщина 8 мая с самого утра подвергалась российским ракетным ударам, но не все вражеские атаки были успешными. Четыре ракеты сбили украинские силы ПВО.