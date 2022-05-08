На востоке Украины защитники уничтожили около 200 оккупантов и 15 вражеских танков
Российские оккупанты снова понесли большие потери в боях с ВСУ на востоке Украины. К "200-м" путинским солдатам добавилось еще 190 новеньких.
Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили немало военной техники РФ. Об этом вечером в воскресенье сообщило в Facebook командование оперативно-тактической группировки "Восток".
По состоянию на 21:00 бои продолжались, но с начала суток защитники Донбасса уже отбили четыре атаки врага.
На востоке Украины за день оккупанты лишились:
- личного состава – до 190 человек;
- танков – 15 единиц;
- БМП – 12;
- БТР – 12;
- ББМ – 1;
- МТЛБ – 1;
- минометных расчетов – 1;
- АТТ – 6;
- топливозаправщиков – 1;
- БПЛА – 2.
Как писал OBOZREVATEL, Одесщина 8 мая с самого утра подвергалась российским ракетным ударам, но не все вражеские атаки были успешными. Четыре ракеты сбили украинские силы ПВО.