Украинская ПВО сбила над Одессой беспилотник-разведчик России: были слышны взрывы

Вооруженные силы Украины с помощью установок противовоздушной обороны 1 мая сбили над Одессой враждебную цель. Ею оказался русский беспилотник-разведчик.

Информацию об этом предоставили в оперативном командовании "Юг". "Попаданием нашей ПВО отправлен (БПЛА) по известному курсу безвозвратно", – говорится в сообщении.

Утром 1 мая одесситы слышали взрывы. В эфире телемарафона спикер местной областной военной администрации Сергей Братчук успокоил жителей города и сообщил, что это работает украинская ПВО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты готовят провокацию в Одессе накануне 2 мая.