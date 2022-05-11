Украина предложила РФ новый формат обмена военных с 'Азовстали'

Украина предложила России новый формат обмена военных из "Азовстали" в Мариуполе: вывезти тяжелораненых по гуманитарному коридору. В то же время страна-агрессор может забрать пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, других реальных путей спасения раненых защитников Мариуполя на сегодняшний день нет.

"По состоянию на данный момент, военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно. Защитники "Азовстали" сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно. Что делать?" – объяснила чиновница.

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По ее словам, украинское правительство продолжает искать разные варианты – ни один из них не является идеальным, но необходим рабочий. Указанный формат обмена предложен России как первый шаг.

"Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", – отметила Верещук.

Напомним: боец "Азова", находящийся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, призвал международное сообщество спасти раненых Героев. Он подчеркнул, что 300-е находятся в максимально тяжелых условиях и при отсутствии даже элементарных медикаментов просто гниют живьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ рассказали, что военная операция по деблокированию украинских военнослужащих с металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе сегодня требует усилий значительного количества войск и может привести к большим потерям. Ведь подразделения ВСУ находятся в 150-200 км от города, расположенного к тому же в степной зоне.