В Генштабе объяснили, в чем сложность деблокады 'Азовстали'

Военная операция по деблокированию украинских защитников с металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе в сегодняшних условиях требует усилий значительного количества войск и может привести к большим потерям. Ведь подразделения ВСУ находятся в 150-200 км от города, расположенного к тому же в степной зоне.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов на брифинге в среду, 11 мая. Он отметил, что враг создал много оборонительных рубежей, взятие которых требует времени и невозможно без значительных потерь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодняшний день проведение операции по деблокированию потребует усилий значительного количества войск, поскольку подразделения Вооруженных сил Украины находятся на расстоянии от 150 до 200 км от Мариуполя. Также противником создана разветвленная система инженерных ограждений и оборонных рубежей, что приведет к значительным потерям со стороны наших войск" – сказал Громов.

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Он добавил, что связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими позиции, поддерживается.

Если бы была хотя бы одна возможность провести деблокировку "Азовстали" военным путем, руководство страны ее использовало бы. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Вооруженные силы Украины сегодня делают все возможное, чтобы такая возможность появилась в видимой перспективе, чтобы это было как можно быстрее", - отметила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, кафиры совершили 38 вылетов на территорию "Азовстали" за последние сутки.