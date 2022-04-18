Угрожают расправой над родственниками: разведка узнала, как в РФ отказников заставляют ехать на войну

Среди российских оккупантов стремительно растет количество контрактников, отказывающихся ехать воевать в Украину. Кое-где количество "отказников" достигает 60-70% от личного состава подразделений.

Чтобы заставить контрактников ехать умирать из-за амбиций президента РФ Владимира Путина, командование угрожает им расправой над родственниками и не выплачивает ранее обещанные деньги. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинских разведчиков, в российской армии постоянно растет количество контрактников, отказывающихся принимать участие в боевых действиях в Украине. На данный момент достоверно известно, что в подразделениях 150 мотострелковой дивизии 8 армии Южного военного округа погибать при Путине в Украине отказались 60-70% от всего личного состава.

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Заставить их "передумать" пытаются представители командования частей и сотрудники ФСБ. С каждым, кто отказался воевать, работают индивидуально. Их уговаривают поучаствовать в наступательных действиях. Тем, кто отказывается – угрожают расправами над членами семей.

Если же и это не подействовало - в личных делах "отказников" - как уже побывавших в Украине, так и тех, кто оставался в "стратегическом резерве" в пунктах постоянной дислокации и отказался ехать на войну - делают запись "Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины".

Прибывшие в части в ходе ротации, но отказавшиеся от участия в боевых действиях, в военный билет получают штамп: "Совершил уклонение от выполнения обязанностей военной службы и служебно-боевых заданий во время проведения специальной военной операции на территории Украины".

Пытаются наказывать контрактников, отказавшихся воевать, и рублем.

"Применяются "специфические" методы убеждения: в частности, обещанная выплата за ранение или контузию в сумме 3 млн руб. осуществляется только в случае возвращения военнослужащего в подразделение для дальнейшего участия в боевых действиях. В противном случае у российских военнослужащих возникают критические проблемы с оформлением документов и даже получением надлежащих медицинских услуг и справок о самом наличии ранения", - отметили в ГУР МОУ.

При этом, констатируют разведчики, командование путинской армии прячет реальные потери оккупантов. Их тела накапливаются в моргах Ростовской области и "выдаются" дозированно. Некоторые тела лежат в моргах уже больше месяца.

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