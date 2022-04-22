Удалось вырваться из ада на земле: эвакуированные из Мариуполя рассказали о жизни под российскими бомбежками. Видео

Жители Мариуполя на Донетчине, которым удалось выехать, не сдерживают эмоций, рассказывая о пережитых ужасах оккупации. Их родной город, который войска РФ держат в блокаде десятки суток, почти полностью разрушен многочисленными бомбардировками и обстрелами, а невинные люди лишены средств существования.

Выбравшись на безопасную территорию "зеленым" эвакуационным коридором, мариупольцы благодарили за спасение с настоящего ада на земле. Видео их комментариев сняли корреспонденты "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Спасибо, что вы нас так встречаете… Это было очень тяжело, эти обстрелы, авиаудары, которые наносит враг, разрушения… Но Мариуполь един, Мариуполь – сила", – отметила местная жительница Елена.

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Она рассказала, что улицы города усеяны трупами людей, которых просто некому закопать. В Мариуполе разрушены дома и неизвестно, сколько там погибших, но очевидно, что очень много. Женщина выразила надежду, что всем украинцам, которые остались там в оккупации, удастся выбраться оттуда.

Вероятно, дочь и мать Вероника и Виктория добавили, что в городе нет никакой связи и даже не работает радио. Поэтому, услышав об эвакуации с украинской стороны, они не могли знать – правда это или нет, но рискнули.

"Мы очень боялись, полтора часа бежали к пивзаводу на точку сбора… И нас забрали. Вообще хотели отвезти в Ростов-на-Дону (РФ). Но как-то так получилось, что нас, слава Богу, отвезли сюда", – рассказала девушка.

Женщина же добавила, что их дом оккупанты расстреляли из танка, и так было с каждым – люди без квартир, все теперь бездомные и сидят по подвалам.

Эвакуировавшаяся бабушка Светлана подчеркнула, что РФ ежесекундно сбрасывала на Мариуполь ужасные бомбы, а на "Азовстали" россияне убили многих наших морпехов.

Другая женщина назвала то, как к ним относились вражеские солдаты и их пособники, просто издевательством. По ее словам, в месте для эвакуации собрались пропагандистские журналисты, призывавшие выезжать на территорию страны-агрессора.

"Все сказали: "Нет, мы хотим в Украину". Нас посадили в автобусы и мы не знали, действительно ли везут в Украину... А когда проходили "фильтрацию", это было что-то страшное", – призналась она.

Женщина убеждена, что россияне умышленно "катали" их только по своей территории, чтобы они думали, что их не хотят забирать с украинской стороны. В пути люди пробыли в общем 29 часов – мариупольцев не кормили, небрежно обращались с ними. В результате солдаты с автоматами бросили сопровождение эвакуационной колонны, а водители просто покинули автобусы.

"А потом раздался взрыв – именно с их стороны… Дверь осталась закрыта, мы начали кричать, чтобы выпустили детей… К счастью, этот ужас закончился и мы очень рады, благодарны, что наконец-то в родной Украине, что у нас будет свет, вода, связь и наши дети будут есть нормальную еду, мы не будем стоять в очереди за водой и какой-нибудь конфетой, которую нам бросали, как собакам", – со слезами на глазах произнесла жительница Мариуполя.

Женщина говорит, что оккупанты доказывали мариупольцам, якобы "они 8 лет терпели, а теперь пусть крутой Мариуполь получает за это". В городе, который до полномасштабного вторжения РФ в Украину, жил и цвел, сейчас нет ничего – заводов, школ, театра, всей той инфраструктуры, которую люди поднимали годами.

"Мы хотим жить в своей стране, видеть наших детей и внуков счастливыми. Я считаю, что все будет хорошо, и победа будет за нами", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский город-герой Мариуполь, хоть и почти стерт с лица земли РФ, еще не полностью под контролем оккупантов. В четверг, 21 апреля, там шли уличные бои между украинскими воинами и российскими захватчиками.