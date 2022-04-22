У защитников Украины больше танков, чем у России – Washington Post

В распоряжении защитников Украины на фронте сейчас больше танков, чем у российских оккупантов. Этот фактор существенно усиливает позиции ВСУ в наземном бою.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя министерства обороны США. Чиновник сообщил об этом на условиях анонимности.

"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян. И они, несомненно, имеют право их использовать", – сказал представитель Пентагона.

Он отметил, что украинским военным удалось уничтожить и повредить множество танков и бронетранспортеров российской армии. Это свидетельствует о том, что агрессор не был готов к настолько серьезному сопротивлению ВСУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров передать нашей стране вооружение, которое поможет защитить украинцев от российских убийц. Он заявил, что это моральная обязанность – помочь защитить свободу, передав оружие, которое у них годами хранится на складах.