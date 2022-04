У оккупантов серьезные проблемы: эксперты дали прогноз, почему наступление РФ на Донбассе вряд ли будет успешным

Наступление российских войск на востоке Украины вряд ли будет более успешным, чем предыдущие военные действия агрессора. У оккупантов большие проблемы с логистикой, укомплектованностью частей и моральным духом своих солдат.

Такие выводы сделали эксперты из американского аналитического центра Institute for the Study of War (ISW). По их прогнозам, успех россиян в наступлении на Донбассе остается крайне маловероятным.

В ISW отметили, что 18 апреля российские войска приступили к новой фазе широкомасштабного наступления на востоке Украины с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. Оккупанты провели крупномасштабные штурмы Рубежного, Попасной и Марьинки при мощной артиллерийской поддержке после того, как раньше они проводили только локальные атаки и обстрелы вдоль линии столкновения. Однако российские силы не добились каких-либо крупных территориальных завоеваний.

Эксперты отмечают, что у оккупантов серьезные проблемы. Во-первых, российские силы не взяли оперативную паузу, которая требовалась для возобновления и надлежащего включения в операции на Донбассе своих поврежденных подразделений, выведенных с северо-востока Украины.

"Как мы оценили ранее, российские силы, выведенные из-под Киева и возвращающиеся воевать на Донбассе, в лучшем случае были "залатаны" и укомплектованы солдатами из других поврежденных частей", – отмечают в ISW.

В аналитическом центре констатируют, что частые сообщения о катастрофически низком моральном духе россиян и проблемах с логистикой указывают на то, что эффективная боевая мощь российских подразделений на востоке Украины составляет лишь часть их заявленной численности в составе батальонных тактических групп (БТГ).

"Российские силы, безусловно, смогут истощить украинские позиции на востоке Украины путем сильной концентрации огневой мощи и огромной численности, но, вероятно, это им обойдется очень дорого. Однако внезапный успех россиян в наступлении остается крайне маловероятным, а украинские тактические потери не означают конца кампании на востоке Украины, не говоря уже о войне в целом", – считают военные аналитики.

Российские силы предположительно начали крупномасштабные наступательные операции в Донецкой и Луганской областях, сосредоточив внимание на Рубежном, Попасной и Марьинке.

Российские силы могут продвинуться вперед за счет сильной концентрации артиллерии и численности. Однако российские операции вряд ли будут значительно успешнее предыдущих наступлений под Киевом, поскольку российская армия не устранила первопричины — плохую координацию, неспособность проводить операции на пересеченной местности и низкий моральный дух.

Успешные украинские контратаки юго-восточнее Харькова, скорее всего, заставят российские силы отступить частям подразделений, предназначенных для наступления на Изюм, но маловероятно, что в ближайшие дни украинские силы полностью перережут российские пути сообщения к северу от Изюма.

Украинские защитники Мариуполя продолжают сопротивляться мощной российской артиллерии и бомбардировкам с воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Марьинки Донецкой области. Враг понес потери и вынужден был отступить.