ВСУ провели контрнаступление в районе Марьинки, враг пытался вести штурмовые действия вблизи Изюма – Генштаб

Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе Марьинки Донецкой области. Враг понес потери и вынужден был отступить.

Также оккупанты попытались штурмовать Силы обороны Украины под Изюмом на Харьковщине. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе ВС Украины.

Украинские воины пошли в контрнаступление в Донецкой области – и отбили у оккупантов Марьинку.

"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом", - сообщили в ГШ ВСУ.

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Горячей остается и ситуация в Харьковской области. Там оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, ведут постоянные обстрелы, пытаясь поразить как украинских защитников, так и объекты критической инфраструктуры.

Под Изюмом враг попытался уйти в наступление – южнее от этого города. Однако попытки штурма провалились, а оккупанты, понеся потери, вынуждены были отступить на прежние позиции.

На Южнобужском направлении бои шли близ Александровки. Но и там захватчики особыми успехами похвастаться не могут. В Херсонской области оккупанты не прекращают попыток выйти на админграницу области и продолжают обстреливать населенные пункты.

А вот на Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Украинские защитники наблюдают, как оккупанты продолжают вывозить железной дорогой разбитую технику военных частей Восточного военного округа из Беларуси в РФ.

Вместе с тем, Беларусь рашисты и дальше продолжают использовать как плацдарм для нанесения авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в украинских городах и селах.

Безумные потери оккупационной армии все больше усложняют агрессору выполнение задач по комплектованию подразделений новыми контрактниками. Для решения этой проблемы руководство вооруженных сил РФ ввело краткосрочные контракты сроком от 3 месяцев и снизило требования к проведению психофизического отбора кандидатов.

Однако даже такие радикальные меры ожидаемого эффекта не дали: очередей у военкоматов в РФ до сих пор не наблюдается.

"По имеющейся информации, с начала года для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту. 22 из них уже отказались от участия в так называемой "специальной операции" на территории Украины", – отметили в Генштабы ВСУ.

Особенно критически нуждаются в "свежей крови" подразделения, воюющие в Украине. Потери, которые они понесли от рук защитников Украины, делают их фактически небоеспособными.

"По имеющейся информации, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп. Кроме того, на территории нашего государства были уничтожены три роты 51-го парашютно-десантного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии", - перечислили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала вторжения РФ в Украину 24 февраля защитники нашего государства ликвидировали уже 20,8 тыс. оккупантов.