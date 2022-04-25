Тука: Путин спешит с 'Новороссией', но он проиграет в войне. Интервью

Организация псевдореферендумов в оккупированных населенных пунктах Украины свидетельствует о том, что оккупант не отказался от идеи создания в Украине "Новороссии". Путем создания новых "республик" агрессор намерен легитимизировать свое военное присутствие на территории нашего осударства.

Украинцам не стоит недооценивать врага – он по-прежнему силен, несмотря на незапланированный ход войны, и "железа" у него все еще много, несмотря на колоссальные потери, в том числе крейсера "Москва". Тем не менее, победа обязательно будет за Украиной.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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– Есть информация о проведении так называемых референдумов на временно оккупированных территориях. Пока что в небольших населенных пунктах. Уже идет полномасштабная война, агрессор уже действует неприкрыто, зачем ему создание псевдореспублик?

– С моей точки зрения, это говорит о попытках легитимизации своего присутствия. Я не исключаю, что после проведения этих псевдореферендумов новая так называемая власть будет от имени общин обращаться к русским "миротворцам" с просьбой защитить, помочь… Тот же сценарий, который мы наблюдали в Донецке и Луганске.

Конечно, они торопятся. Это видно невооруженным глазом, потому что они хотят закрепить свое присутствие, прикрываясь именно такими псевдорешениями.

Я не исключаю, что в ближайшем будущем они будут интенсифицировать этот процесс, потому что покамест это только единичные случаи. Они будут расширять это даже на уровни сельских советов.

Например, если говорить о Херсонской области, то они будут вылавливать или каких-то новоназначенных депутатов, или тех, кто еще шатается по территории области, заставлять принимать какие-то нелегитимные решения, а потом этими решениями прикрывать свои действия.

– То есть цель – создание "республик" на уровне областей?

– Да, я думаю, что именно так, как это было в Луганской и Донецкой областях. С моей точки зрения, проект "Новороссии" никуда не делся, он есть на повестке дня, и это один из способов пошаговой реализации этого проекта.

– Вы сказали, что оккупант спешит. Спешит к 9 мая? Или тут нет привязки к дате?

– Нет, я не вижу здесь привязки к 9 мая. К 9 мая им нужны военные победы. Хотя, может быть, такой сценарий рассматривается как одна из составляющих. Не исключаю этого.

– Как насчет потерь российской армии, которые возрастают с каждым днем? Опять же, крейсер "Москва" случайно утонул. Это может как-то сказаться на активности врага?

– К сожалению, запаса железа у русских более чем достаточно. Надо объективно смотреть на вещи. Потери живой силы действительно весьма значительны. И то, что в среде личного состава разброд и шатания, это не секрет для нас.

Пока что возникают некие очаговые явления дезертирства и неподчинения приказам, но они еще не имеют массового характера.

– Первые дни второго наступления Путина на Украину позади. Согласны ли вы с оптимистическими прогнозами, что победа может быть за нами и скоро произойдет перелом в этой войне?

– В том, что победа будет за нами, у меня нет ни секунды сомнений. Вопрос в цене – какой ценой нам дастся эта победа.

Я с самого начала выступал против засилия в интернете бравурных роликов – и байрактары, и цыгане, и трактора… Таким образом мы просто дезавуировали своего врага. Это было абсолютно недопустимо. К сожалению, за это мы расплатились даже жизнями наших военнослужащих, которые именно так восприняв образ врага, иногда действовали слишком отчаянно.

Враг силен, враг хорошо оснащен, он очень мощный. Но в том, что победа будет за нами, у меня нет ни секунды сомнения.

– Вопрос цены и сроков.

– Я убежден, что быстрой победы не будет и не может быть. Быстрое прекращение войны возможно только в одном-единственном случае – если Украина пойдет на капитуляцию. Других способов быстрого завершения войны не существует. Поэтому и власти, и военнослужащим, и населению надо трезво смотреть на вещи. Эта война надолго.