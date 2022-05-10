Три плана по захвату Украины Путин провалил, победы уже не будет – ВВС

Война, которую сейчас ведет Россия против Украины, уже не может быть выигрышной для нее ни коим образом, даже если армия РФ сможет захватить новые территории. Президент России Владимир Путин провалил три плана по покорению нашей страны. А украинские бойцы выиграли главное – время.

Британский военный аналитик Майкл Кларк в статье для BBC считает, что если до осени 2022 года Россия не сможет продемонстрировать серьезных успехов на фронте, то Путина и его страну ожидают лишь "разные виды поражений". По его словам, во всех прошлых военных конфликтах Россия действовала очень стремительно и безжалостно, быстро достигая успеха, а Запад очень медленно реагировал на это, особенно в вопросе введения санкций.

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Поэтому РФ имела успех в Грузии, Сирии, Ливии, Украине с аннексией Крыма и образованием "Л/ДНР" на Донбассе. То же самое Путин и его войско попыталось сделать в феврале 2022 года. Захватить Киев за 72 часа – "удивительная и безрассудная авантюра, она полностью провалилась в первую решающую неделю", уверен Кларк. Загнав себя в угол поражениями, Путин уже не может отступить, поэтому существует угроза для всей Европы, что война может выйти за пределы Украины.

"Когда план "А" по захвату власти в Киеве захлебнулся, Москва прибегла к плану "Б": взять в кольцо Киев, атаковать другие украинские города – Чернигов, Сумы, Харьков, Донецк, Мариуполь и Николаев, подавить украинское военное сопротивление, а Киеву угрожать капитуляцией или уничтожением. Это тоже не удалось сделать", – заявил эксперт.

По его мнению, у армии России не хватило сил, чтобы вести войну таким широким фронтом, а отсутствие централизованного управления войском только прибавило военным подразделениям непонимания, как действовать.

Украинская армия, прекрасно зная местность, ведь воюет дома, продемонстрировала врагу "динамическую оборону" – когда нет удержания линии фронта в классическом понимании, защитники находятся в движении, а враг получает удары в наиболее уязвимые точки.

"В отчаянии Россия перешла к плану "С", который заключается в том, чтобы отказаться от Киева и севера, а сосредоточить все свои силы на Донбассе и юге Украины, и, возможно, пойти в Одессу, чтобы закрыть стране выход к морю. Но российское наступление началось неравномерно, а украинцы сдерживают его вдали от тех рубежей, которых российское командование ожидало достичь", – отметил аналитик.

Кларк подчеркнул, что главный выигрыш для украинцев сейчас – это выигрыш времени. То, что происходит сейчас на Донбассе, дает Путину "плохой выбор – между разными видами поражения". И если к осени наступление РФ зайдет в тупик, то дальше лидеру России уже нечего будет показать на поле боя.

Президент РФ не имеет возможности остановить войну, ведь поражение в Украине будет означать поражение его режима. Поэтому он вынужден повышать ставки. Но на захваченных территориях Россия не сможет установить свою власть, ей придется противостоять не только украинской армии, но и местным партизанам. В то же время США и ЕС будут продолжать помогать Украине – и в военном плане, и экономически, и политически – без серьезных потерь для собственной экономики.

У Путина свои страхи, он боится, что его будут судить как военного преступника, у него осталась единая политическая стратегия – постоянно повышать ставки. Поэтому не исключено, что диктатор не остановится на территории Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент США Джо Байден подписал исторический закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что этот важный шаг, который может коренным образом изменить ход войны, произошел 9 мая – в день, когда в Москве российский диктатор Владимир Путин смотрел на позорный парад своей армии.

Канцлер Германии Олаф Шольц на Федеральном конгрессе Германской конфедерации профсоюзов в Берлине заявил, что российский диктатор Владимир Путин поставил под угрозу мир в Европе. Он не покидает Германию и другие цивилизованные страны другого выбора, кроме как поставлять Украине вооружение. То, что сделал лидер РФ, "не может сойти ему с рук".