'Там была кровь везде': маленькая девочка из Мариуполя рассказала, как жила под российскими бомбардировками. Видео

Маленькая жительница Мариуполя Кира Чебенко, которой удалось вместе с мамой эвакуироваться из осажденного оккупантами города, поделилась ужасными воспоминаниями. Во время побега на подконтрольную ВСУ Украину малышка наступила на взрывное устройство и только чудом осталась жива.

Рассказ девочки опубликовал Telegram-канал "Баста". Долгое время ее семья жила в маленьком подвале, а потом в их дом прилетел снаряд и он чуть не обрушился, навсегда оставив их под завалами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К сожалению, злоключения Киры не закончились на этом. Когда они бежали и остановились попить, мама на минутку отвлеклась и не заметила, как дочь наступила на растяжку.

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"И произошел взрыв. Я также, как когда прилетала бомба, села возле сумки. Мама меня подхватила и усадила возле кустика. Там была кровь, много крови было, везде была кровь", – поделилась малышка.

Взрыв действительно нанес ребенку много повреждений, но врачи успели оказать ей помощь и сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе старший офицер пограничных войск Украины героически взорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась российским захватчикам.