США помогут с передачей Украине советских танков – The New York Times

Администрация президента США Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления украинской обороны на восточном Донбассе. Количество техники неизвестно, но отмечается, что это первый случай за всю войну, когда американцы "помогут перебросить танки".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома. По его словам, решение выступить посредником для такой помощи, было принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского.

Чиновник сказал, что поставки начнутся в ближайшее время, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они поступят. Вместе с тем он выразил уверенность, что техника позволят украинским Силам обороны наносить дальнобойные артиллерийские удары по российским войскам на Донбассе.

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В СМИ подчеркивают, что прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы войны, которая длится уже пять недель и в которой доминируют российские атаки на украинские города и объекты с воздуха, но при этом фиксируется застопорившееся наступление оккупантов на земле.

Ранее на этой неделе российские официальные лица указали, что они переориентируют свои военные усилия на восток Украины, где поддерживаемые РФ боевики воюют против ВСУ с 2014 года.

Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить танки и самолеты в дополнение к противотанковому и зенитному оружию, которое стало основным продуктом поставок оружия Украине с Запада.

"В прошлом администрация Байдена изо всех сил старалась называть оружие, которое она поставляет Украине, оборонительным, и сосредоточилась на меньшем, легко переносимом. Но по мере развития войны определение обороны стало более эластичным", – говорится в материале.

Подчеркивается, что ВСУ уже нашли один источник танков, захватив не менее 161 единицы у россиян на поле боя, согласно военному аналитическому сайту Oryx. Со своей стороны оккупанты якобы захватили 43 украинских танка, считают аналитики, изучающие фотографии и видео в социальных сетях.

Решение США помочь перебросить танки было принято, поскольку украинские военные продолжали отражать наземное наступление российских войск. Чиновники Пентагона поспешили указать, что разворот сил РФ на Донбасс и отказ от захвата столицы Киева может быть необходимостью для Москвы после того, как путинская армия потерпела поражение в центральной части Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, американцы планируют нарастить производство ракетных комплексов Stinger и Javelin. Помощник министра Армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш подчеркнул, что именно такие системы нужны Украине для борьбы с российскими оккупантами.

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