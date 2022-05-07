Штурмовики ВСУ показали, как горит техника врага. Видео 'фейерверка'

Украинские защитники показали момент ликвидации техники оккупационной русской армии. Бойцы ВСУ сняли на видео, как детонирует боекомплект в боевой машине, в которую попали военные 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Соответствующая информация появилась на Facebook-странице подразделения. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

Бойцы бригады прокомментировали запись, назвав возгорание техники врага "праздничным фейерверком". На видео можно разглядеть, как сначала загорается сама боевая машина, а уже через несколько секунд огонь переходит на боекомплект и происходит мощный взрыв.

Число членов экипажа не сообщается. Но, очевидно, никто из присутствовавших в технике не мог выжить после прямого попадания снаряда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно данным Генштаба, темпы уничтожения российской техники на территории Украины начинают расти.