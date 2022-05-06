Россия в последние недели войны начала терять все больше техники и БПЛА. Инфографика

За последние две недели российские оккупанты в Украине стали нести больше потерь в технике. В частности, Вооруженные силы Украины лишили рашистов рекордного количества беспилотников.

Об этом свидетельствует инфографика Яра Бирзула, Chief Product Officer в rabota.ua, опубликованная в Facebook и составленная по данным Генерального штаба ВСУ. В частности, на прошлой неделе, РФ потеряла на поле боя около 740 единиц техники: больше танков, бронетехники, артиллерии и БПЛА по сравнению с предыдущими неделями.

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Отметим, что только в течение 5 мая, защитники Луганщины и Донетчины отразили 11 атак российских оккупантов. Кроме того, украинские военнослужащие нанесли путинской армии большие потери в технике. В частности, уничтожено: восемь танков, 11 единиц боевой бронированной техники, пять единиц автомобильной техники противника, 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки украинские защитники лишили вражескую армию РФ сотен единиц техники и двухсот оккупантов. Всего в войне против Украины страна-агрессор потеряла около 24,7 тыс. военнослужащих.