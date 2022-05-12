Шольц: Украина будет чувствовать последствия войны еще сто лет

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украине придется бороться с последствиями войны, начатой Россией, ближайшие сто лет. В первую очередь, по его словам, это связано с проблемой неразорванных боеприпасов.

Такое заявление канцлер ФРГ сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альбертом Фернандесом в среду, 11 мая, передает DPA. Он отметил, что бомбы времен второй мировой войны все еще часто встречаются.

"Те, кто живет в Германии, знают, что бомбы времен Второй мировой войны все еще часто встречаются. Украина должна подготовиться к борьбе с последствиями этой войны в течение следующих 100 лет", – сказал политик.

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По его словам, это еще одна причина того, что весь мир должен работать над восстановлением украинского государства после российского вторжения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Шольцом. По его словам, лидеры обсуждали военную помощь, сотрудничество в энергетике и дальнейшие санкции против России за войну.

Ранее Шольц заявлял, что война, которую Россия начала против Украины, не завершится быстро. По его убеждению, страна-агрессор постоянно демонстрирует, что готова и дальше продолжать разрушать украинское государство.

В то же время политик констатировал, что российские оккупанты не достигли ни одной из поставленных целей своего вторжения на территорию соседней страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Шольца, Европа снимет санкции с России только после консультаций с Украиной по этому вопросу. Так, ограничения не будут сняты, пока Кремль не договорится с Киевом на условиях, которые будут устраивать Украину.