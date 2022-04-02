Данилов: мы должны быть готовы к применению РФ химического оружия

Украина должна быть готова к тому, что российские оккупанты могут применить химическое оружие. РФ уже использовала его в Сирии, несмотря на любые международные запреты.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона. Он отметил, что сейчас российские пропагандисты сами активно и безосновательно распространяют фейки о том, что Украина якобы может применить химическое или биологическое оружие.

"Вы знаете, что они, несмотря на запрет вообще всех международных институтов об использовании химического оружия, использовали его в Сирии. У нас четко осознают, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы", – сказал Данилов.

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По его словам, украинские медики уже прошли определенное обучение из-за этой угрозы, однако Данилов все же надеется, что оккупанты все же не станут применять химоружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Джо Байден предупредил Россию о том, что она получит "существенный ответ", если применит в Украине химическое оружие.

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