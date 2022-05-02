Работал 'Байрактар': возле острова Змеиный уничтожены два российских катера

Украинские воины уничтожили два вражеских российских катера у острова Змеиный. Рашистов отправили в направлении российского корабля на рассвете 2 мая.

Процесс уничтожения российских катеров воины сняли на видео. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Сегодня на рассвете возле острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор. Работает Байрактар", - написал он.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины-десантники уничтожили группу спецназовцев из России. Это произошло на Донбассе.

А на юге Украины украинские защитники на юге уничтожили более 40 оккупантов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также потери враг понес на Харьковщине: там ВСУ уничтожили командный пункт российских захватчиков и показали, как это было, на видео.