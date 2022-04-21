Россия торопится к 9 мая, это может повлиять на ход войны: оккупанты двигаются в направлении Краматорска – разведка Британии

Российские оккупанты будут торопить боевые действия, чтобы продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня победы 9 мая. Это, в свою очередь, может повлиять на то, насколько быстро и активно будут проходить бои в предстоящие дни.

Наибольшая активность российских войск сохраняется на востоке Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, в настоящее время российские оккупанты продвигаются из плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.

Также по информации разведки сохраняется активность российской авиации. Это объясняется тем, что агрессор стремится оказать непосредственную авиационную поддержку своему наступлению на востоке Украины, чтобы подавить и уничтожить средства противовоздушной обороны Украины.

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Ранее сообщалось, что Россия изменила свою военную стратегию в Украине и решила сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей. Сделать это страна-агрессор хочет к 9 мая. Именно к указанной дате, когда россияне празднуют "День победы", президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать какие-то успехи в Украине.