Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север оккупированного Крыма. Спутниковые фото

Российские оккупанты стягивают зенитно-ракетные установки в село Филатовка на север оккупированного Крыма. Такая техника может быть использована для обстрела украинских позиций, в частности, на Херсонщине, неподалеку от которой и находится этот населенный пункт.

Увеличение количества ЗРК вблизи села подтверждают спутниковые снимки. Военный эксперт в комментарии для программы "Схемы" рассказал, что на территории Филатовки находятся бронированные машины, грузовики, склад горюче-смазочных материалов и казармы.

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Всего на территории населенного пункта размещено несколько сотен военной техники, в том числе ЗРК. "По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал военный эксперт .

При этом если сравнить спутниковые снимки за конец апреля и начало мая, заметным становится значительное увеличение количества техники на одном из участков Филатовки.

При этом на другой части населенного пункта количество вражеской техники практически не изменилось. Здесь находятся преимущественно грузовики и бронированные машины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль стягивает технику и живую силу на Изюмское направление. Обстрелы гражданской инфраструктуры в регионе не прекращаются.