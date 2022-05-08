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Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север оккупированного Крыма. Спутниковые фото

Альбина Панченко
Война в Украине 2022
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Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север оккупированного Крыма. Спутниковые фото

Российские оккупанты стягивают зенитно-ракетные установки в село Филатовка на север оккупированного Крыма. Такая техника может быть использована для обстрела украинских позиций, в частности, на Херсонщине, неподалеку от которой и находится этот населенный пункт.

Увеличение количества ЗРК вблизи села подтверждают спутниковые снимки. Военный эксперт в комментарии для программы "Схемы" рассказал, что на территории Филатовки находятся бронированные машины, грузовики, склад горюче-смазочных материалов и казармы.

Спутниковый снимок Филатовки
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Всего на территории населенного пункта размещено несколько сотен военной техники, в том числе ЗРК. "По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал военный эксперт .

При этом если сравнить спутниковые снимки за конец апреля и начало мая, заметным становится значительное увеличение количества техники на одном из участков Филатовки.

Спутниковый снимок Филатовки

При этом на другой части населенного пункта количество вражеской техники практически не изменилось. Здесь находятся преимущественно грузовики и бронированные машины.

Спутниковый снимок Филатовки

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль стягивает технику и живую силу на Изюмское направление. Обстрелы гражданской инфраструктуры в регионе не прекращаются.