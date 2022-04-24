Россия снова не открыла гумкоридор из Мариуполя: Верещук требует от ООН надавить на Путина

Российская Федерация снова не подтвердила гарантии прекращения режима огня для эвакуации мирного населения из Мариуполя. Гуманитарный коридор в который раз не был открыт, в частности, для эвакуации более 1000 женщин и детей и свыше 500 раненых защитников города из "Азовстали".

ООН должна потребовать у президента РФ Владимира Путина немедленного открытия путей эвакуации людей из уничтоженного Россией города. Об этом 24 апреля в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, на Пасху снова не удалось открыть гуманитарный коридор из Мариуполя из-за отсутствия гарантий России о прекращении огня. Постоянные срывы договоренностей со стороны РФ и то, что агрессор не позволяет вывезти из-под своих бомб и обстрелов хотя бы женщин и детей, а также более 500 раненых украинских военных - должны стать предметом разговора генсека ООН Антониу Гутерреша с Путиным во время запланированной встречи в Москве.

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"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом. На "Азовстали" сейчас 1000 женщин и детей, плюс – 500, может даже больше, раненых, около 50 человек нуждаются в ургентной немедленной квалифицированной помощи. Именно об этом должен говорить господин Гутерреш в Москве, если он собирается говорить о мире", - отметила Верещук.

Именно спасение тысяч людей – это первоочередная задача на сегодня. И ООН может сделать здесь больше, чем кто-либо – и добиться открытия гуманитарного коридора из Мариуполя. Пока Россия держит в заложниках тысячи мирных жителей - никакие другие договоренности с агрессором не имеют смысла.

Напомним, "Красный Крест" призвал немедленно организовать гумкоридор из Мариуполя, ведь каждый час промедления имеет ужасную цену. Территорию "Азовстали", где прячутся сотни мирных жителей, Россия бомбит практически непрерывно, также рашисты пытаются штурмовать позиции украинских защитников, держащих там оборону.