'Красный Крест' призвал немедленно организовать гумкоридор из Мариуполя: каждый час имеет ужасную цену

Международный комитет Красного Креста призвал немедленно обеспечить открытие гуманитарного коридора из Мариуполя. Организация готова взять на себя помощь по согласованию всех необходимых документов для обеспечения эвакуации населения, а также поспособствовать безопасному выходу мирных жителей из города.

Об этом МККК сообщил 24 апреля на официальном сайте. Красный Крест настаивает на спасении людей и напоминает о необходимости соблюдения гуманитарного права.

"Каждый уходящий день и час имеют ужасную цену для людей", – говорится в обращении. Организация готова предоставить жителям города всю необходимую гуманитарную помощь и содействовать эвакуации населения. При этом единственным условием является предоставление гарантий безопасности сотрудникам Красного Креста. Речь идет, прежде всего, о режиме тишины.

Видео дня

"Как нейтральный и беспристрастный посредник, МККК готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающимся. На местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлено гарантии безопасности", – отмечено на сайте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе возобновились обстрелы. Оккупационные войска не оставляют надежд взять штурмом завод "Азовсталь", где находятся защитники города и гражданские.