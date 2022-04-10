Россия продолжает подготовку к наступлению, существует вероятность активизации боев за Харьков – Генштаб

Оккупанты продолжают перегруппировку, наращивание системы управления и материально-технического обеспечения войск, пытаясь завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Есть вероятность, что солдаты РФ активизируются на Харьковском направлении.

Также противник осуществляет перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 10 апреля.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка Харькова. Существует возможность активизации боевых действий за этот город, отметили в пресс-службе.

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Оккупанты также не оставляют попыток прорвать оборону в районе Изюма, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий. Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника нет.

"Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это нехватка запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами", – указали в Генштабе.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов – на взятии под контроль н.п. Попасная, Рубежное, Нижнее, Новобахмутовка. Продолжаются бои за Мариуполь.

Пытаясь усилить систему противовоздушной обороны на Донецком направлении, оккупанты осуществили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в Таганрог Ростовской области.

Кроме того, РФ перебрасывает на украинскую территорию дополнительное вооружение и военную технику из Южного военного округа, чтобы восстановить потери.

ВСУ предполагают, что существующим составом войск противник попытается прорвать нашу оборону, осуществить продвижение в направлениях Северодонецка, Попасной, Авдеевки и Курахового.

На Южнобужском направлении оккупанты пытались занять утраченные позиции в районе Осокоровки. Вероятно, враг постарается выйти на админграницы Херсонской области.

На временно занятых территориях войска РФ продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжаются грабежи и убийства гражданских жителей.

"Силы обороны продолжают удерживать указанные рубежи, уничтожать врага и освобождать от захватчика украинские земли", – подытожили в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, Россия применила в войне против Украины почти все свои боеспособные войска. Об этом заявила заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безугла.

Часть оккупантов украинские воины попросту уничтожили. Остальные сейчас либо отведены в резерв, либо восстанавливают боеспособность, отметила чиновница.