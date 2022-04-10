Россия использовала в Украине абсолютное большинство боеспособных войск, – Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности

Россия применила в войне против Украины почти все свои боеспособные войска. Часть из них украинские воины попросту уничтожили.

Остальные сейчас либо отведены в резерв, либо восстанавливают боеспособность. Такое заявление в эфире телеканала "Рада" сделала заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марианна Безугла.

Отвечая на вопрос о боеспособности российской армии через более чем месяц войны в Украине, Безугла заявила, что Кремль бросил в Украину практически все свои боеспособные войска.

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"Они использовали абсолютное большинство боеспособных своих войск, соответственно, сейчас в процессе перегруппировки, я не готова говорить более подробно. Сейчас фактически часть подразделений выходит, часть восстанавливает боеспособность, часть отведена в резерв, часть просто настолько уничтожена, что предполагает переформирование", - сказала нардеп.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что враг потерял боеспособность и привлекает резервы. Об этом в начале суток сообщили в Генеральном штабе ВСУ. При этом украинские воины успешно сдерживают наступление оккупантов по всем направлениям, где сейчас ведутся бои.