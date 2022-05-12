Россия потеряла еще один корабль в Черном море: направлялся к острову Змеиный – СМИ

Россия потеряла еще один корабль в Черном море. Это произошло в ночь на 12 мая недалеко от острова Змеиный.

На борту вспыхнул пожар, на данный момент россиянам удалось дотянуть корабль до Севастополя. Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил 24 канал.

По данным журналистов, вероятнее всего, пострадал корабль тылового обеспечения проекта 23120. Таких у России всего два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус". Какой именно из них неудачно сходил к украинскому острову Змеиный – на данный момент неизвестно.

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"В ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине (наверное, кто-то курил на палубе) на судне вспыхнул пожар. Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Предварительно сообщается, что россиянам это удалось и судно таки пришвартовали в порту", – отметило издание.

Напомним, в утренней сводке Генштаба о потерях России в Украине в графе "корабли/катера" за прошедшие сутки указана дополнительная уничтоженная единица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле острова Змеиный были уничтожены два российских катера. Там украинские военные нанесли удар с помощью "Байрактара".