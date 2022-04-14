Россия потеряла больше 500 танков с начала вторжения в Украину – Oryx

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 505 своих танков. 256 из них были уничтожены Вооруженными силами Украины, 9 получили повреждения.

Об этом сообщает портал Oryx. Его создала команда, которая анализирует потери российской техники после 24 февраля 2022-го, подтвержденные фото- и видеодоказательствами.

Еще 200 российских танков захватили украинские военные, а 40 машин бросили сами оккупанты, сбегая с поля боя.

Видео дня

Отметим, что ранее Генеральный штаб ВСУ публиковал несколько другие данные, сообщив, что захватчики потеряли в Украине 739 своих танков. Однако данные портал Oryx могут обновиться, когда появятся новые фото и видео российских танков, и тогда цифры, вероятно, сравняются.

Больше всего Россия потеряла танков Т-72 в модификациях Б3 и Б3 образца 2016 года, также среди потерь есть Т-80 и 17 танков Т-90А. Модели еще 62 танков оккупантов по фото определить не удалось.

В общей же сложности, по данным Oryx, Россия уже потеряла 2884 единицы своей техники, из них уничтожено 1538 машин, повреждено 44, брошено 236, а захвачено украинцами 1066.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России украинские военные захватили более тысячи единиц российской военной техники. Речь идет как о тяжелой бронетехнике, так и об автомобилях захватчиков.