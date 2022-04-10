Украинские военные захватили больше тысячи единиц техники РФ – портал Oryx

С начала полномасштабного вторжения России украинские военные захватили более тысячи единиц российской военной техники. Речь идет как о тяжелой бронетехнике, так и об автомобилях захватчиков.

Об этом сообщает портал Oryx. Его создала команда, которая анализирует потери российской техники после 24 февраля 2022-го, подтвержденные фото- и видеодоказательствами.

В общей сложности Россия уже потеряла 2702 единицы своей техники. Из них полностью уничтожены 1419, повреждены 39, брошены оккупантами на поле боя 236, захвачены украинцами 1008.

Теперь на нужды Вооруженных сил Украины работают 184 российских танка, 119 боевых бронированных машин разного типа – БРМ, БРДМ, МТ-ЛБ, БМД, ББМ и другие, 164 БМП, 47 БТРов, 7 машин с противоминной защитой от засад, 28 мобильных машин пехоты, 7 станций связи, 47 инженерных машин и оборудования, 8 тяжелых минометов, 226 разных грузовиков, автомобилей и джипов.

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Также было захвачено у россиян 34 единицы буксированной артиллерии и 37 самоходной, 23 реактивных системы залпового огня (РСЗО), 4 зенитных орудия, 6 САУ, 18 ЗРК.

Украинцам удалось забрать у оккупантов один вертолет и 10 беспилотников.

Напомним: путинская армия, воюя против Украины, потеряла по меньшей мере 19 100 военнослужащих, среди которых обычные солдаты, офицеры и генералы. Также на украинской земле сгорело 705 вражеских танков, 335 артиллерийских систем и 151 самолет. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В то же время в CNN сообщили, что около четверти находящихся в Украине российских войск "фактически недееспособны" из-за тяжелых потерь, а также плохого материально-технического обеспечения и поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники захватили вражеские МСТА-Б и БТРы и используют их против оккупантов. Наши воины отметили, что охота на трофейную технику продолжается.