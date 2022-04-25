Россия под прикрытием военных учений планирует нападение на страны Балтии, – посол Эстонии

Российская Федерация параллельно ведению войны против Украины угрожает Эстонии. В Таллинне убеждены, что страна-агрессор имеет военные планы и относительно них – в частности, учения у границ их государства.

Поэтому эстонцы продолжат оказывать военную помощь украинскому государству, чей народ противостоит российскому вторжению и фактически на своей земле обороняет страны Балтии. Об этом заявил эстонский посол Каимо Кууск в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дипломат заверил, что его страна никогда не перестанет помогать Украине. Не только потому, что имеет с ней общие демократические ценности, но также из соображений безопасности.

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"Мы решили, что никогда не оставим вас в одиночестве. Как и других друзей, которые также становятся жертвами агрессии. Мы очень прагматичны, на самом деле", – подчеркнул Кууск.

Он признал, что Эстония – маленькая страна, но в то же время компактная. Кроме того, эстонский народ осознает, что его оборона и защита сегодня "начинаются с украинского Донбасса".

По словам чрезвычайного и полномочного посла Эстонии в Украине, его государство готово делиться продуктами и оружием со своими "друзьями, фактически защищающими эстонцев".

"Мы знаем, что у России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий российский танк, уменьшает угрозу против нас", – подчеркнул Каимо Кууск.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламенты Эстонии и Латвии признали действия войск РФ в Украине геноцидом украинского народа. Они осудили военную агрессию Кремля и крупномасштабное вторжение на чужую территорию при поддержке и участии белорусского режима.