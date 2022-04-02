Оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу: первые подробности

Российские оккупанты 2 апреля нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу. Больше всего досталось последнему городу.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. На месте работают все необходимые службы.

Как уточнил глава ОВА, ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов.

Утром множество ударов противник нанес по инфраструктурным объектам и жилым домам в Кременчуге.

Информация о пострадавших уточняется.

"Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем. Не постимся никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу!" – отметил Лунин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты нанесли ракетные удары по воинской части на Днепропетровщине. Тогда два человека погибли и пятеро получили ранения.

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