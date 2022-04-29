Россия имеет огромный арсенал оружия, в том числе запас ракет, – замминистра обороны

Путин в войне против Украины использовал уже около 2 тысяч ракет. Несмотря на это, в России есть еще большой арсенал разного оружия. Кроме того, есть запасы зарубежных комплектующих для производства ракет, которых хватит еще на пару месяцев.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в прямом эфире совместного информационного телемарафона. Она также подчеркнула, что РФ держит изготовку все свое вооружение, включая и химическое оружие массового впечатления.

По ее словам, производство ракет Россия не прекращает.

"Нужно понимать, что у них работает еще производство и они эти запасы пополняют. Они нуждаются в комплектующих из-за рубежа. Но по состоянию на сегодняшний день у них еще есть на несколько месяцев запасы тех комплектующих, которые были куплены ранее", – рассказала заместитель главы Минобороны .

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Маляр отметила, что Россия сбросила на Украину за весь период полномасштабного вторжения около 2 тысяч ракет. Пополнить арсенал таким же количеством российское производство смогло бы за несколько лет, если бы работало в обычном режиме. Но, учитывая запасы комплектующих, еще небольшую часть они все же успеют пополнить.

Она также отметила, что в России в войне с Украиной применяет экспериментальное оружие. Кроме того, у государства-агрессора наготове и химическое оружие.

"У них огромный арсенал. Разного оружия. Мы говорим не только о дальних ракетах наземного, воздушного и морского базирования. Но есть применение и других видов – скажем, химическое оружие. Это не секрет, мы много раз говорили, что российская армия в том числе использует и экспериментальные образцы оружия, или испытывает их на боевых действиях на территории нашего государства. Поэтому они фактически используют весь спектр, который у них есть. И наготове у них все", – отметила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, программа ленд-лиз позволит Украине гораздо быстрее получать необходимую военную помощь, разбить армию Путина и освободить страну.