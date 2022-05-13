Россия дважды за ночь ударила ракетами по Сумщине. Фото

По Сумщине в ночь на 13 мая были выпущены ракеты Российской Федерации. Оккупанты осуществили две атаки по приграничному населенному пункту Очкино.

Информацию подтвердило Оперативное командование "Север". На Facebook-странице пресс-службы сказано, что, по предварительной информации, среди личного состава жертв нет.

Ракетные удары были нанесены около 00:05 с территории России.

Другие детали пока не разглашаются. На фото, опубликованных украинским военным руководством, видно, что "прилет" был по какому-то зданию в лесу. Оно полностью разрушено.

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Добавим, что Очкино находится на границе Черниговской и Сумской областей на левом берегу реки Десна.

Как писал OBOZREVATEL, российские военные штурмуют Горскую и Попаснянскую громады Луганской области, из-за их атак разрушено почти 60 домов и поврежден мост в Рубежном.

Всего за 12 мая был зафиксирован 31 вражеский обстрел в сторону жилых массивов региона.