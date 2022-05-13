Оккупанты штурмуют населенные пункты на Луганщине: разрушены десятки домов, есть погибшие. Фото

Российские военные штурмуют Горную и Попаснянскую громады Луганской области. Всего за 12 мая был зафиксирован 31 вражеский обстрел в сторону жилых массивов региона.

Из-за атак противника разрушено почти 60 домов и поврежден мост в Рубежном. Об этом в Telegram утром в пятницу, 13 мая, сообщил глава Луганской областной военной (государственной) администрации Сергей Гайдай.

В течение минувших суток стало известно о двух погибших из-за преступных действий РФ, среди которых один ребенок.

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Мужчина из Лисичанска получил несовместимые с жизнью ранения. 11-летний мальчик из Золотого был ранен еще раньше, находился в крайне тяжелом состоянии в больнице в Днепре, но несмотря на усилия медиков умер.

Что касается разрушений жилых домов, то семь многоэтажек повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске.

Попаснянская и Горная громады, где были штурмы Орехово и в районе Камышевахи, пострадали больше всего. Успеха по продвижению вперед путинские солдаты не имели, но множество украинцев там остались без своих жилищ.

Удары РФ в этих районах пришлись на более чем 50 домов. Из них 15 – во Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевасе, шесть – в Тошковке, четыре – в Троицком и еще девять по другим селам Попаснянской общины.

Кроме того, днем в четверг ​​спасатели ликвидировали возгорание угля в Лисичанске.

В целом основные усилия рашистов по-прежнему остаются на установлении полного контроля над Рубежным.

Из-за разрушенного моста через реку Борова (который отстроили первым в Луганской области после изгнания оккупантов в 2014-м) транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует.

"Надеюсь, на короткий промежуток времени", – написал Гайдай.

На Луганском и Донецком направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты 18 атак врага. Уничтожены 13 танков, восемь артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей РФ.

В небе над Донбассом подразделения ПВО Украины сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, иностранные журналисты показали, как выглядит стертый с лица земли Мариуполь сейчас. В многоэтажках города, обгоревших из-за обстрелов и бомбежек войсками РФ, виднеются темные дыры вместо окон и дверей.