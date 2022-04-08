Российские пропагандисты написали об ударе оккупантов по Краматорску, но после начали 'зачищать следы'

Российские пропагандисты начали зачищать свои сообщения о нанесении удара оккупантами по вокзалу в Краматорске. Они заметают следы после того, как стало известно о массовой гибели людей, пытавшихся эвакуироваться с Донецкой области и спасти детей от войны.

Пропагандисты либо удаляют, либо меняют ранее размещенные сообщения. На это обратил внимание журналист Денис Казанский.

"Вы видите доказательство того, что россияне действительно хвастались тем, что это именно они нанесли удар по вокзалу Краматорска. Но позже, когда стало известно, что погибли гражданские, эти посты были изменены. Админы канала "Сводки ополчения Новороссии" не успели сразу замети следы, поэтому я успел сделать репост их записи", - написал украинский журналист.

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На сделанном им репосте из Telegram-канала российских пропагандистов отмечено, что оккупанты "работают по скоплению боевиков ВСУ" - при том, что подавляющее большинство из около 4 тысяч мирных граждан, находившихся в момент ракетного удара на вокзале - это женщины и дети.

Аналогичные сообщения появились на многих пропагандистских каналах врага.

А кремлевские пропагандисты из "РИА новости" пошли еще дальше - и обвинили в убийстве десятков мирных украинцев украинскую армию.

При этом "разоблачительный" текст был написан еще до удара по вокзалу.

"Киселевская помойка РИА Новости запостила информацию про взрыв в Краматорске с обвинением в адрес ВСУ в 10:25, хотя первые сообщения в чатах появились примерно в 10:30, что подтверждают большинство людей. Обратите внимание, что на скрине написано, что в Twitter сообщение было выложено через TweetDeck. Этот сервис используется для отправки ОТЛОЖЕННЫХ ПОСТОВ. Это означает, что они заранее подготовили текст для поста", - пишут Факты.

Тезис "украинцы сами себя обстреляли" массово разошелся и в рашистских каналах.

При этом на некоторых ресурсах врага намеки о запланированном преступлении появились за много часов до удара.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске: погибли 39 человек, 87 ранены. Среди погибших - четверо детей.