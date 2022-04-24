Российские оккупанты убили в Украине 213 детей, свыше 389 получили ранения – Офис генпрокурора

За время полномасштабной войны против Украины российские войска убили 213 детей. Еще 389 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Там отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку подсчитать количество жертв на оккупированных территориях и местах, где идут бои, сейчас невозможно.

"Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 122, Киевской – 114, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15, столице – 16", – сказано в сообщении.

Видео дня

Вот некоторые истории украинцев, погибших и пострадавших от рук солдатов страны-агрессора:

23 апреля в результате обстрела жилого квартала в Одессе погибли мать и ее трехмесячный ребенок;

в тот же день стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за российский атак в Мариуполе;

22 апреля в селе Каменское российские солдаты убили 17-летнего парня;

тогда же правоохранители обнаружили тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями на территории Бучанского района;

в селе Новокиевка Николаевской области девятилетний мальчик и 17-летняя девушка получили травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.

"1500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 здания полностью разрушены", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области обнаружили тела мужчины и женщины, которых оккупанты подвергли пыткам в подвале их собственного дома. После этого россияне убили пару и попытались сжечь дом.